ROMA (ITALPRESS) – “Questi sono giorni fatali per l’Ucraina e l’Europa. Ma noi europei parliamo con una sola voce. Questo è diventato chiaro oggi. Ci siamo consultati con il presidente Trump in un dialogo molto aperto e abbiamo sostanzialmente trasmesso questi messaggi: un vero negoziato può aver luogo solo in un vertice a cui partecipi anche l’Ucraina. Un vertice del genere è concepibile solo se le armi tacciono”. Così sui social il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

“Un vertice del genere deve essere preparato con cura: non sappiamo se il presidente russo avrà il coraggio di parteciparvi. Pertanto, è necessaria la persuasione. Nessuna cessione territoriale deve essere imposta all’Ucraina. E abbiamo accolto con grande favore l’annuncio del presidente Trump che avrebbe fornito garanzie di sicurezza all’Ucraina e le avrebbe coordinate con gli europei”, aggiunge Merz.

“A Washington, insieme al presidente Zelensky e ai nostri partner, abbiamo ribadito al presidente Trump la nostra determinazione a continuare a unire i nostri sforzi per una pace solida e duratura, che tuteli gli interessi dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa. Tale pace richiederà necessariamente la concessione all’Ucraina di solide garanzie di sicurezza, sulle quali abbiamo deciso di lavorare in modo molto concreto con gli Stati Uniti. È anche chiaro per noi che la pressione sulla Russia dovrà continuare finché questa pace non sarà stata raggiunta”. Così, sui social, il presidente francese Emmanuel Macron.

