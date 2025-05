Ucraina, Merz “Da diverso tempo i paesi hanno tolto i limiti alla gittata delle armi”

TURKU (FINLANDIA) (ITALPRESS) – I limiti alla gittata delle armi fornite all’Ucraina sono stati tolti “da tempo” da diversi Paesi fornitori di Kiev. Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa con il primo ministro finlandese, Petteri Orpo. “Per quanto ne so, e come ho riferito ieri, i Paesi che avevano imposto restrizioni all’area di distribuzione hanno da tempo abbandonato tali requisiti”, ha detto Merz.

“A questo proposito, ieri a Berlino ho descritto una cosa che vale da mesi, e cioè che l’Ucraina ha il diritto di usare le armi ricevute oltre i propri confini contro obiettivi militari sul territorio russo. A mio avviso, ciò è necessario; perché se ti limiti a respingere un attacco sul tuo territorio, non potrai difenderti a sufficienza. Solo chi è in grado di attaccare le basi militari situate sul territorio dell’attaccante può difendersi. Da questo punto di vista, l’Ucraina è da tempo nella posizione giusta per difendersi davvero dall’aggressione russa”, ha concluso Merz secondo quanto riferisce il sito del governo tedesco. Il cancelliere aveva detto ieri che alcuni paesi avevano deciso di eliminare i limiti di gittata, citando la Germania ma anche Regno Unito, Francia e Stati Uniti.

Le dichiarazioni del cancelliere avevano subito provocato la reazione del Cremlino, secondo cui l’annuncio “va in direzione contraria” rispetto ad una soluzione politica. “La decisione dei paesi europei di rimuovere le restrizioni sulla fornitura di armi a lungo raggio a Kiev, se mai verrà presa, contrasta con le aspirazioni della Russia a una soluzione politica della situazione in Ucraina”, aveva affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, al giornalista di Life Alexander Yunashev.

“Se tali decisioni fossero realmente prese, sarebbero in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni di raggiungere una soluzione politica e con gli sforzi attualmente in corso nel quadro dell’accordo”, aveva concluso Peskov secondo quanto rilanciato dall’agenzia Ria Novosti.

