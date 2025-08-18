Ucraina, Meloni “Unità dell’Occidente strumento per costruire la pace”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo. L'unità dell'Occidente è lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima del vertice a Washington della Coalizione dei volenterosi con il presidente Usa, Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ovviamente l'Italia c'è, come c'è sempre stata in questi tre anni e mezzo, noi siamo al fianco dell'Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti. Siamo stati chiamati per il nostro contributo di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta italiana", ha aggiunto. ads/mca1 (Fonte video: Palazzo Chigi)