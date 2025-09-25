Ucraina, Meloni “La Russia non vuole sedersi al tavolo della pace”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Tra i principali conflitti in corso, c'è la guerra d'aggressione su larga scala della Federazione Russa contro l'Ucraina. Tre anni e mezzo fa, il 24 febbraio 2022, Mosca ha deciso di attaccare Kiev. E io penso che non si sia riflettuto abbastanza sulle conseguenze di quella scelta e su un punto che considero fondamentale: la Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ha deliberatamente calpestato l'articolo 2 dello Statuto dell'Onu, violando l'integrità e l'indipendenza politica di un altro Stato sovrano, con la volontà di annetterne il territorio. E ancora oggi non si mostra disponibile ad accogliere seriamente alcun invito a sedersi al tavolo della pace". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. sat/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi