Ucraina, Meloni “Insistere per accordo di pace serio”

ROMA (ITALPRESS) – “Si è visto abbastanza bene in queste ultime ore, rispetto a una certa propaganda, chi sia effettivamente disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace e chi invece sia chiaramente meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l’Ucraina e continuiamo a lavorare, anche in questi formati, anche per questo obiettivo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a Tirana per partecipare al sesto vertice della Comunità politica europea.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]