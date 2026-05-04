ROMA (ITALPRESS) – Marianna Madia lascia il Partito Democratico e approda a Italia Viva. “Sto scommettendo, non alla cieca ma razionalmente, sull’allargamento e il rafforzamento del centrosinistra in un’area che sarà decisiva per la vittoria della coalizione progressista alle prossime politiche. È stata la stessa segretaria Elly Schlein a dire per prima che il Pd da solo non è sufficiente: servono alleanze con tutte le forze – civiche, oltre che politiche – per offrire un progetto di alternativa alla destra – spiega l’ex ministra della Pubblica Amministrazione in un’intervista al quotidiano La Repubblica -. E allora io vado dove si determinerà lo scontro elettorale: non in Italia viva, bensì in qualcosa di più grande e diverso, dove certo Matteo Renzi giocherà un ruolo importante, ma che sarà utile allo scopo solo se ci saranno anche altre e altri“.

“Ciò a cui io penso è un’area di riformismo radicale, in grado di entrare dentro i problemi reali delle persone e indicare delle soluzioni concrete – prosegue -: dalla start tax, una forma di tassazione agevolata per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, alla regolamentazione dell’uso incontrollato e prematuro dei social che sta danneggiando la salute fisica e mentale dei nostri ragazzi. Solo due esempi di quello che intendiamo proporre per dare un’identità e una fisionomia chiara alla coalizione progressista”.

– foto IPA Agency –

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