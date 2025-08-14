Ucraina, media UK “L’Europa valuta una sede per un vertice tra Trump, Putin e Zelensky”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – L’Europa “sta valutando alcune location per un vertice fra Trump, Zelensky e Putin”. Lo riferisce l’emittente britannica Sky News, citando fonti riservate all’interno delle istituzioni dell’Ue. Secondo le stesse fonti, il secondo incontro “dipende da come andrà” l’incontro di domani in Alaska, ma è concorde l’opinione sul fatto che il luogo debba essere in Europa.

Se l’incontro di domani avrà successo, prosegue l’emittente, l’Ue e gli Stati Uniti dovrebbero organizzare una call sabato pomeriggio per discutere del meeting a tre. Sky News precisa, infine, che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva in precedenza proposto Roma come luogo di incontro, ma Paesi come Francia, Finlandia, Spagna e Germania “pensano che un luogo più neutrale, come Ginevra”, renderebbe più facile l’organizzazione.

