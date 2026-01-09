Ucraina, massiccio attacco russo: 4 morti a Kiev

ROMA (ITALPRESS) – Massiccio attacco russo in Ucraina nella notte. Secondo quanto conferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, contro il paese sono stati lanciati 242 droni e 36 missili, di cui 13 balistici contro infrastrutture energetiche e civili, uno a medio raggio Oreshnik e 22 missili da crociera. L’attacco ha colpito “la vita quotidiana della gente comune”, sottolinea Zelensky.

A Kiev si contano 4 vittime, oltre a decine di feriti, anche a Leopoli. “C’è stato anche un secondo attacco a un edificio residenziale, proprio mentre i servizi di emergenza stavano fornendo assistenza dopo il primo”, afferma Zelensky, che aggiunge: “In questo momento, si sta facendo tutto il possibile per ripristinare il riscaldamento e l’elettricità”.

