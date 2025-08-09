Ucraina, Macron sente Zelensky, Merz e Starmer: “L’Unione Europea è parte della soluzione”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato di nuovo con il presidente Zelensky, così come con il cancelliere Merz e il primo ministro Starmer. Restiamo impegnati a sostenere l’Ucraina, lavorando in uno spirito di unità e proseguendo il lavoro svolto nell’ambito della coalizione dei volenterosi. Il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini che lottano per la propria libertà e sicurezza da oltre tre anni. Anche gli europei saranno necessariamente parte della soluzione, perché la loro sicurezza dipende da questo. Continuerò a coordinarmi strettamente con il presidente Zelensky e con i nostri partner europei”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron.

