Ucraina, i leader del G7: “Riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno nella difesa della sua integrità territoriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarto anniversario dell’ulteriore invasione russa dell’Ucraina nel 2022, noi, leader del G7, riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina nella difesa della sua integrità territoriale e del suo diritto all’esistenza, nonché della sua libertà, sovranità e indipendenza. Esprimiamo il nostro continuo sostegno agli sforzi del Presidente Trump per raggiungere questi obiettivi avviando un processo di pace e portando le parti a colloqui diretti. L’Europa ha un ruolo di primo piano da svolgere in questo processo, insieme ad altri partner. Sosteniamo inoltre gli impegni assunti nell’ambito della Coalizione dei Volentieri per fornire solide e affidabili garanzie di sicurezza all’Ucraina. Riconosciamo che solo Ucraina e Russia, lavorando insieme in negoziati in buona fede, possono raggiungere un accordo di pace”. Così in una nota congiunta i leader dei Paesi del G7.

“Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dai membri del G7 e da altri partner per fornire un sostanziale sostegno finanziario e in natura all’Ucraina, aiutando il Paese a superare questo inverno – prosegue la dichiarazione -. Nelle ultime settimane sono state mobilitate notevoli capacità di produzione di energia elettrica aggiuntiva, insieme ad altre attrezzature essenziali, tra cui la spedizione di oltre 2500 generatori e altre attrezzature essenziali come trasformatori, turbine, unità di cogenerazione, caldaie e attrezzature di riparazione dai Paesi del G7 a Kiev da gennaio, e sono stati stanziati oltre mezzo miliardo di euro di nuovi impegni al Fondo di Sostegno Energetico dell’Ucraina per l’acquisto di attrezzature per riparare e proteggere il sistema energetico ucraino. Un sistema energetico resiliente e robusto sarà necessario in vista del prossimo inverno e per la ripresa del Paese”.

“Ci impegniamo a collaborare strettamente per garantire la sicurezza nucleare, anche con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e l’Ucraina, per promuovere la raccolta fondi per la riabilitazione quanto prima possibile dell’arco di contenimento di Chernobyl e per prevenire qualsiasi incidente radiologico che avrebbe gravi conseguenze umanitarie e ambientali per l’intero continente. Sosteniamo inoltre iniziative volte a garantire il ritorno immediato, sicuro e incondizionato dei bambini ucraini alle loro famiglie e comunità, e apprezziamo il lavoro della Coalizione Internazionale per il Ritorno dei Bambini Ucraini – concludono i leader del G7 -. Continueremo a fornire aiuti umanitari e supporto alla popolazione ucraina”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).