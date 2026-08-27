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Ucraina, le immagini degli incendi dopo un attacco russo nella città di Sumy
SUMY (UCRAINA) (ITALPRESS) - Vasti incendi sono scoppiati nella città ucraina di Sumy dopo un attacco russo. Nelle immagini i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che hanno interessato edifici non residenziali. fonte video: Dipartimento principale del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina nella regione di Sumy abr/gsl