Nepal, cresce il bilancio delle vittime e dei dispersi

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) - Cresce in Nepal il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni a Rasuwa. Secondo i dati resi noti dalla polizia nepalese, sono centinaia i morti accertati e i dispersi. La polizia continua a lavorare per mettere in salvo le famiglie nei vari distretti. Anche in Tibet la polizia cinese sta proseguendo nelle operazioni di soccorso e nella ricerca dei dispersi. lcr/abr/azn (Fonte video: CCTV+)