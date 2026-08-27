Home Video News Economia Superbonus e rendita catastale, al via i controlli del Fisco
Superbonus e rendita catastale, al via i controlli del Fisco
NAPOLI (ITALPRESS) - Dopo i lavori agevolati con Superbonus 110% o bonus ristrutturazione, la rendita catastale dell’immobile potrebbe dover essere aggiornata. Il Fisco sta inviando lettere di compliance ai proprietari invitandoli a regolarizzare la situazione, evitando così sanzioni e maggiori costi in caso di accertamento. Il punto dell’economista Gianni Lepre. mgg/azn