Ucraina, le forze russe entrano nella città di Pokrovsk sfruttando la fitta nebbia

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le forze russe sono entrate nella città di Pokrovsk, “complici le condizioni meteorologiche”, in particolare la fitta nebbia. Lo hanno confermato le autorità ucraine, precisando che hanno fatto ingresso in città circa 300 militari di Mosca con motociclette e mezzi leggeri. L’obiettivo dei russi, secondo la nota diramata dalle Forze armate di Kiev, è quello di raggiungere la parte settentrionale della città e circondarla.

L’affondo della Russia sarebbe da vedere come una rappresaglia dopo “il tentativo di dirottamento” di un Mig-31, stando almeno a quanto riferito dai media russi. I servizi segreti di Mosca (Fsb) avrebbero scoperto un’operazione pianificata da Kiev mirata al dirottamento del Mig per realizzare un attacco ad una base aerea della Nato. Un’azione del genere potrebbe far scattare l’articolo 5 del Trattato nord-atlantico, secondo cui un attacco armato contro uno dei Paesi membri dell’Alleanza è considerato un attacco contro tutti.

