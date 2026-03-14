Ucraina, gli attacchi russi provocano 4 vittime nella regione di Kiev. Zelensky “Servono missili”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Attualmente, nelle regioni di Kiev, Sumy, Kharkiv, Dnipro e Mykolaiv, sono in corso le operazioni di ripristino a seguito del massiccio attacco russo. Sono stati coinvolti tutti i servizi necessari. L’obiettivo principale dei russi era il settore energetico della regione di Kiev, ma purtroppo anche abitazioni private, scuole e imprese civili sono state colpite e danneggiate. Finora si contano quattro vittime. Molti sono rimasti feriti e sono ancora in contatto con i medici”. Lo rende noto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Durante la notte, i russi hanno utilizzato circa 430 droni di vario tipo e un numero significativo di missili. Di questi, solo 13 erano balistici, mentre il numero totale di missili impiegati nell’attacco è stato di 68. Secondo i dati preliminari, 58 di questi sono stati abbattuti dal nostro sistema di difesa aerea”, aggiunge.

“Ogni notte di attacchi russi ricorda a tutti i nostri partner che i sistemi di difesa aerea e i missili sono per loro una necessità quotidiana. Nessun accordo per la fornitura di missili può attendere: tutto deve essere attuato il prima possibile. I nostri accordi per aumentare la produzione di missili antiaerei rappresentano un settore critico, che richiede la massima attenzione. La Russia cercherà di sfruttare la guerra in Medio Oriente per distruggere ulteriormente qui, in Europa, in Ucraina. Per questo motivo dobbiamo valutare consapevolmente il livello reale della minaccia e prepararci di conseguenza: noi in Europa dobbiamo sviluppare la produzione di missili antiaerei – soprattutto contro i missili balistici – e di tutti gli altri sistemi necessari per proteggere realmente la vita, a prescindere da ciò che accade in qualsiasi altra parte del mondo. L’Europa è in grado di fornire una protezione affidabile di questo tipo“, conclude Zelensky.

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