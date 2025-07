Ucraina, F-35 olandesi e norvegesi schierati in Polonia

ROMA (ITALPRESS) – A partire da settembre, i Paesi Bassi e la Norvegia dispiegheranno una forza congiunta di caccia F-35 in Polonia con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle forniture militari dirette in Ucraina. L’operazione, richiesta dal Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE), si svolgerà sotto l’egida della NATO e proseguirà fino a dicembre.

Secondo il Ministero della Difesa olandese, i velivoli avranno il compito di monitorare lo spazio aereo sull’Europa orientale e garantire una risposta rapida in caso di violazioni o minacce nei confronti del territorio dell’Alleanza. Il dispiegamento rappresenta un rafforzamento della postura difensiva dell’Alleanza sul fianco orientale e un ulteriore deterrente contro possibili provocazioni russe. “È fondamentale contribuire alla difesa del territorio NATO e alla sicurezza dell’Europa, e lo facciamo mettendo in campo le nostre capacità più avanzate”, ha dichiarato il ministro della Difesa olandese, sottolineando come missioni simili abbiano già dato risultati concreti, come dimostrato nel recente schieramento in Estonia.

Il contingente olandese opererà in stretta collaborazione con quello norvegese, formando un’unica unità sotto comando NATO, con personale e risorse suddivisi tra i due Paesi. I caccia opereranno in prontezza 24 ore su 24, come forza di allerta rapida (QRA – Quick Reaction Alert). La missione si inserisce nel più ampio sforzo dell’Alleanza Atlantica per garantire che il materiale militare destinato all’Ucraina possa giungere in sicurezza, sostenendo le attività logistiche e operative condotte via terra attraverso i Paesi confinanti.

Il trasferimento dell’autorità operativa alla NATO avverrà per l’intera durata della missione. Questo schieramento conferma il ruolo crescente delle forze aeree alleate nel proteggere i canali di supporto verso Kiev e nel contenere il rischio di escalation lungo i confini orientali dell’Alleanza.

