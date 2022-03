Ucraina, Draghi “Italia e Francia allineate con il resto dell’Ue”

"Ho avuto un lungo incontro con il presidente Macron. Italia e Francia sono allineate con il resto dell'Unione Europea per le sanzioni. Abbiamo chiesto tante volte al presidente Putin di cessare le ostilità, continueremo a farlo. La risposta a questa crisi dovrà essere europea". Lo ha detto il premier Mario Draghi, arrivando al Consiglio Europeo informale di Versailles, in merito alla guerra in Ucraina. sat/gtr