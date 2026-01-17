Ucraina, diversi attacchi russi nella notte con 115 droni

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 115 droni e le forze di difesa aerea sono riuscite ad abbatterne 96. Lo riporta RBC-Ucraina citando fonti dell‘Aeronautica militare delle forze armate dell’Ucraina.

Secondo i dati militari, la Russia ha attaccato con 115 droni Shahed, Gerbera, Italmas e altri tipi a Millerovo, Kursk, Orel, Primorsko-Akhtarsk e Donetsk. L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa dell’Ucraina. Sono stati registrati 16 droni d’attacco che hanno colpito 11 località, mentre frammenti di droni sono caduti in due località.

I russi hanno attaccato Zaporizhia con i droni e il bombardamento ha causato un incendio e gli occupanti hanno colpito una struttura infrastrutturale. Un’esplosione ha scosso un grattacielo a Kharkiv nella notte, dove si segnalano vittime e feriti. Esplosioni si sono verificate anche a Kiev.

