Home Video News Europa Ucraina, Della Valle “La guerra continua per interessi di parti in causa”
Ucraina, Della Valle “La guerra continua per interessi di parti in causa”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In questa risoluzione non c'è la parola pace, si parla solo di rafforzare aiuti militari e di fatto si continua ad alimentare una guerra che non sembra destinata a finire mai, a causa degli interessi di diverse parti in causa". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle in un'intervista alla Italpress. Della Valle si è espresso in merito alla risoluzione votata durante l'ultima seduta plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo, con l'approvazione di un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina. xf4/ads/mca2