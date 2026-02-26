Ucraina, Della Valle “La guerra continua per interessi di parti in causa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In questa risoluzione non c'è la parola pace, si parla solo di rafforzare aiuti militari e di fatto si continua ad alimentare una guerra che non sembra destinata a finire mai, a causa degli interessi di diverse parti in causa". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle in un'intervista alla Italpress. Della Valle si è espresso in merito alla risoluzione votata durante l'ultima seduta plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo, con l'approvazione di un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina. xf4/ads/mca2