Ucraina, Crosetto sente Shmyhal: “L’Italia conferma l’impegno per un cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi preziosa occasione di dialogo in videoconferenza con Denys Shmyhal, ministro della Difesa ucraino, al quale ho fatto le congratulazioni per la recente nomina e assicurato la volontà di proseguire nel solco dei solidi e proficui rapporti di collaborazione instaurati con i suoi predecessori. Il nostro colloquio è stato un’importante occasione per ribadire l’impegno dell’Italia, insieme alla comunità internazionale, al fianco del popolo ucraino, che da oltre tre anni resiste e affronta con coraggio le conseguenze di una brutale aggressione. Ho assicurato la volontà continuare a lavorare per creare le condizioni necessarie a un cessate il fuoco, primo passo verso una pace giusta e duratura”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Siamo consapevoli di quanto sia fondamentale permettere all’Ucraina di difendersi, soprattutto di fronte agli attacchi sempre più indiscriminati che colpiscono la popolazione civile”, aggiunge.

