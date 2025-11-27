Ucraina, Crosetto “Europa cerca di migliorare piano da discutere con la Russia”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa sta cercando di migliorare e di rendere il più giusto possibile un piano da discutere con la Russia, perché chi si è sempre opposto a un piano di pace e a una tregua è stata la Russia. Il tema è fare un piano che consenta all'Ucraina di vivere, di sopravvivere, di ottenere una pace che non la umili e di ottenere quello che ha difeso a costo della perdita di centinaia e migliaia di vite di cittadini per oltre tre anni. Questo è il nostro obiettivo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un punto stampa dopo l'incontro a Parigi con la ministra delle Forze Armate, Catherine Vautrin. ads/mca3 (Fonte Video: Ministero della Difesa)