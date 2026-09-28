Ucraina, attacco russo contro l’Accademia Nazionale delle Scienze

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Un attacco russo ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. È in corso un'operazione di soccorso: le squadre stanno spegnendo l'incendio e cercando eventuali persone rimaste intrappolate all'interno. Tutti i servizi di emergenza sono mobilitati. Oggi a Kiev sono stati colpiti anche un'azienda farmaceutica e dei distributori di carburante; a Dnipro, un centro direzionale; e in altre città e regioni sono state prese di mira infrastrutture civili, attività commerciali e reti di comunicazione". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Purtroppo, ci sono state delle vittime... Porgo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. La Russia riceverà sicuramente una risposta a tutto questo. E tutti i partner dell'Ucraina devono comprendere, di fronte a questo terrore e a questi attacchi, che sostenere l'Ucraina significa sostenere concretamente la vita delle persone - prosegue -: significa difendere il principio secondo cui il terrore non deve mai essere normalizzato, in nessun luogo. La Russia deve rispondere di tutto ciò e affrontare conseguenze reali. Ringrazio tutti coloro che sostengono l'Ucraina!". sat/gtr (Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy)