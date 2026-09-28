Mattarella “Rimuovere ostacoli al pieno svolgimento della vita dei cittadini”

ROMA (ITALPRESS) - "Castelporziano conserva e custodisce un insieme di bellezza naturale e di storia, ma da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli che sono visibili e per i quali si può agire, anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli invisibili nascosti nell'egosimo, nel pregiudizio e nell'ignoranza". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale che si sono tenute nella tenuta di Castelporziano durante l'estate. ads/azn (Fonte video: Quirinale)