“Un Consiglio: Lo sport”, a Roma una giornata per promuovere stili di vita sani

ROMA (ITALPRESS) - Sport, salute, prevenzione e rispetto dell’ambiente. Sono stati questi i temi al centro della Giornata “Un Consiglio: Lo sport”, che ha trasformato il Parco della Pace del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana a Roma, in un vero e proprio villaggio dello sport. Un’iniziativa aperta a tutti, con la possibilità di conoscere e provare gratuitamente numerose discipline sportive, accompagnati da tecnici qualificati e dalle associazioni del territorio. f07/mgg/gtr