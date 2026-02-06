Ucraina, attacchi russi nella notte a Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk: morti e feriti

This photo cannot be distributed in the russian federation. Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (16514752h) Cars damaged as a result of a Russian drone attack on Zaporizhzhia, Ukraine, on February 3, 2026. Russian troops attacked the city with strike UAVs, killing two 18-year-olds and injuring at least 11 people Two civilians killed in Russian shelling of Zaporizhzhia, Ukraine - 03 Feb 2026

ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono state uccise in un attacco con drone russo nel distretto di Zaporizhzhia e un’abitazione è stata distrutta. Lo ha affermato Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, in un post su Telegram, come riportato da Ukrinform. “I russi hanno colpito Vilniansk con un drone. Un’abitazione privata è stata distrutta. Una coppia sposata è stata uccisa: un uomo di 49 anni e una donna di 48 anni”, si legge nel post. Come riportato da Ukrinform , un adolescente è rimasto ferito in un attacco con drone Shahed al centro regionale di Zaporizhzhia e alcuni edifici residenziali sono stati danneggiati.

Una persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite anche in un attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, avvenuto nella notte. Lo ha detto il governatore dell’oblast Oleksandr Ganzha come riporta Ukrainska Pravda. “Le zone di Vasylkivka, Malomykhailivka, Slovianka e Pokrovske nel distretto di Synelnykove sono state attaccate. Il nemico ha utilizzato droni e bombe aeree guidate. Un uomo è stato ucciso e due feriti”. Gli attacchi russi “hanno innescato incendi e distrutto due case – ha aggiunto Ganzha -. Sono stati danneggiati anche sei edifici residenziali”.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

