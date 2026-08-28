Ucraina, ancora attacchi russi. I soccorritori scavano tra le macerie

Ucraina, ancora attacchi russi. I soccorritori scavano tra le macerie

ROMA (ITALPRESS) - Ancora attacchi russi in Ucraina, ancora vittime. In questo video i soccorritori scavano tra le macerie di una casa distrutta nella regione di Sumy, e salvano due persone. Il bilancio finale sarà di un morto e sette feriti. abr/gsl Fonte video: Dipartimento principale del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina nella regione di Sumy.