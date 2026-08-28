Optima Italia chiude il 2025 con una crescita record e 430 mln di ricavi

RIMINI (ITALPRESS) - Continua la crescita di Optima Italia, gruppo nato nel 1999 a Napoli e attivo nell’integrazione di servizi per privati e aziende. La società ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 430,7 milioni di euro, in aumento del 16,9% rispetto all’anno precedente. Le utenze e linee attive hanno raggiunto quota 850 mila, di cui circa 200 mila tra luce e gas e 650 mila nei servizi Mobile e Fibra. f43/mgg/gsl