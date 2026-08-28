Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal e in Cina dopo la devastante frana

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal e in Cina, nella regione del Tibet, dopo la devastante colata di fango, rocce e ghiaccio che ha provocato centinaia di vittime e di dispersi. I detriti si stanno asciugando e solidificando, lasciando emergere l’entità della distruzione di villaggi e infrastrutture. lcr/azn (Fonte video: CCTV+)