Ucraina, al via a Ginevra i colloqui trilaterali con Russia e Stati Uniti

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – E’ iniziato a Ginevra il nuovo round di negoziati in formato trilaterale con la partecipazione di Russia, Stati Uniti e Ucraina. Lo riferisce l’agenzia russa Tass, precisando che i colloqui si terranno a porte chiuse, così come annunciato in precedenza dalle autorità svizzere. La delegazione russa è guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo, e comprende il viceministro degli Esteri, Mikhail Galuzin, oltre che il capo della Direzione principale dell’intelligence dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov.

A Ginevra è presente anche Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri.

Il team negoziale di Kiev comprende, fra gli altri, il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, Rustem Umerov, il capo di Stato maggiore delle Forze armate Andriy Gnatov e il vice capo della Direzione principale dell’intelligence, Vadym Skibitsky.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che l’inviato presidenziale statunitense Steven Witkoff e l’imprenditore Jared Kushner parteciperanno all’incontro da Washington. Il segretario dell’esercito americano Daniel Driscoll e il comandante supremo alleato in Europa Alexus Grynkevich parteciperanno ai colloqui a Ginevra, ha affermato la giornalista della Cnn Haley Britzky, citando fonti del gruppo stampa del Pentagono.

