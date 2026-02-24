Ucraina, 64% degli europei favorevole alla missione di peacekeeping al termine della guerra

ROMA (ITALPRESS) – L’opinione pubblica europea si mostra favorevole a un ruolo dell’Unione nel dopoguerra ucraino, ma con sfumature importanti sul livello di coinvolgimento militare. È quanto emerge dall’ultima rilevazione EuroScope di Polling Europe, condotta tra il 30 gennaio e il 9 febbraio 2026 su un campione rappresentativo di 5.273 cittadini europei. Alla domanda se, al termine della guerra in Ucraina, il proprio Paese dovrebbe partecipare a una forza di peacekeeping, il 64% degli europei risponde positivamente. Tuttavia, solo il 27% si dichiara favorevole anche all’invio di truppe sul terreno, mentre una quota più ampia (37%) preferirebbe un contributo limitato a supporto logistico, intelligence e forniture di armi. Il 36% si oppone invece a qualsiasi forma di partecipazione.

Emergono inoltre differenze significative tra i diversi Paesi. La Spagna registra il livello più alto di sostegno complessivo (78%), seguita dalla Francia (69%). Più contenuto il consenso in Germania (57%) e Polonia (56%). In Italia il favore è al 61%. Anche l’orientamento politico incide in modo rilevante. Tra gli elettori dei gruppi europei S&D, Greens e Renew Europe, il sostegno alla missione si attesta intorno all’80%, mentre tra gli elettori dell’area ESN scende al 34%, con una netta prevalenza di contrari (66%).

