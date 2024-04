ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta dal 2007 e dai Florida Gators di Joakim Noah, il campione Ncaa riesce a confermare il titolo. Merito dell’UConn, che nella finale del torneo universitario supera Purdue per 75-60, mantenendo così la ‘coronà conquistata lo scorso anno. Con una differenza media di 23,3 punti nelle sei partite di “March Madness”, gli Huskies sono stati ancora più dominanti della scorsa stagione (20), e i 37 punti del gigante canadese Zach Edey (2,22 m), il cui duello con Donovan Clingan (11 punti, 5 rimbalzi) era tra i più attesi, non hanno cambiato l’esito dell’incontro sul parquet dello State Farm Stadium di Glendale (California). Ancora in partita all’intervallo (30-36), Purdue finisce per crollare al rientro dagli spogliatoi, senza riuscire a trovare staffette per Edey e finestre per il tiro da tre: i Boilermakers, una delle squadre più abili dalla lunga distanza in questa stagione, hanno tentato solo sette tiri da dietro l’arco, riuscendo a infilare il canestro una sola volta. Gli Huskies si sono dimostrati superiori come collettivo ed hanno eseguito alla perfezione il loro piano di gioco, trascinati da un vivace Tristen Newton. Autore di 20 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, la guardia 22enne è stata nominata Most Outsanding Player della fase finale del torneo. Si sono distinti anche Stephon Castle (15 punti, 5 rimbalzi, 3 assist) e Cam Spencer (11 punti, 8 rimbalzi, 2 recuperi), regalando all’UConn il sesto titolo universitario della sua storia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

