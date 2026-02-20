Uci e Athletica Vaticana donano una bici a un ragazzo peruviano del Dispensario “Santa Marta”

ROMA (ITALPRESS) – Diego Villar Champa, 14 anni, peruviano, ha ricevuto una bicicletta dall’Uci, la Federazione ciclista internazionale, e Athletica Vaticana nell’ambito del condiviso Solidarity Programme. Diego ha come riferimento la comunità del Dispensario pediatrico “Santa Marta” in Vaticano. E proprio al Dispensario si è svolta stamani, venerdì 20 febbraio, la semplice cerimonia, nello stile della fraternità. A consegnare la bicicletta a Diego – accompagnato dalla mamma Milagros, originaria di Piura mentre papà Hugo, appassionato di ciclismo, è di Lima – sono stati il presidente dell’Uci, David Lappartient, con la vicepresidente di Athletica Vaticana, Valentina Giacometti; il presidente della Federazione ciclistica europea, Enrico Della Casa; il vice presidente onorario della Federazione internazionale, Renato Di Rocco; e il direttore della Federazione ciclistica vaticana, Emiliano Morbidelli. Accolti da suor Anna Luisa Rizzello, direttrice del Dispensario.

Suor Marie-Théo ha presentato a Lappartient – presidente del Comitato olimpico francese e membro del Comitato olimpico internazionale – l’esperienza di abbraccio sportivo e solidale tra il Dispensario e Athletica Vaticana. Con particolare riferimento alla Lettera di Leone XIV “La vita in abbondanza” sul valore dello sport (6 febbraio) e allo storico passaggio del Giro d’Italia in Vaticano ( 1 giugno 2025). In precedenza, il cardinale José Tolentino, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, con il vescovo Paul Tighe, segretario, avevano incontrato Lappartient, Della Casa e Di Rocco. Sempre nell’ambito Solidarity Programme con l’Uci, lo scorso 17 gennaio Athletica Vaticana ha consegnato una bicicletta a Christian Dram – 22 anni, di origine romena, con una disabilità al braccio per un incidente – che proprio attraverso lo sport sta cercando la strada del riscatto da una storia personale e familiare complessa.

