Ucciso in Cisgiordania un attivista palestinese protagonista del documentario “No Other Land”

CISGIORDANIA (ITALPRESS) – Awdah Hathaleen, un’attivista palestinese protagonista del documentario premio Oscar “No Other Land”, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco ieri sera nei pressi del villaggio di Umm al-Khair, vicino a Hebron, in Cisgiordania, durante scontri con coloni israeliani contro i quali un gruppo di palestinesi avrebbe lanciato pietre. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui uno degli israeliani coinvolti nello scontro sarebbe Yinon Levi, un colono estremista precedentemente sanzionato dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Regno Unito e dall’Unione Europea.

Secondo il resoconto dei media, Levi avrebbe sparato contro un gruppo di palestinesi nei pressi dell’insediamento di Carmel, sulle colline a sud di Hebron. Hathaleen, 31 anni, è rimasto gravemente ferito alla parte superiore del corpo durante lo scontro ed è stato trasportato al Soroka Medical Center di Beersheba, dove è deceduto poche ore dopo a causa delle ferite. Altri due palestinesi sarebbero rimasti feriti nell’incidente.

Nel filmato ripreso sul luogo dello scontro e diffuso dai media, si vede Levi impugnare una pistola e sparare in aria. Nell’inquadratura dietro di lui è visibile un bulldozer. Il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riferito che Levi si trovava nella zona per eseguire lavori di costruzione autorizzati in un nuovo quartiere a Carmel e Levi ha affermato che decine di rivoltosi della vicina Umm al-Khair hanno lanciato pietre contro di lui e diversi altri israeliani. Il colono ha affermato di aver aperto il fuoco sui palestinesi perché sentiva di essere in pericolo di vita, ha riportato Yedioth Ahronoth.

-Foto IPA Agency-

