TEL AVIV (ITALPRESS) – Il ministero della Sanità di Gaza ha annunciato oggi che Israele ha ucciso 132 palestinesi nelle ultime 24 ore, portando a 24.100 il bilancio totale delle vittime della guerra israeliana nella Striscia di Gaza dallo scoppio del 7 ottobre. Il ministero ha aggiunto, in un comunicato, che 101 giorni dopo l’inizio degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, il numero dei feriti è salito a 60.834. La dichiarazione spiega che ci sono ancora numerose vittime sotto le macerie degli edifici distrutti e che gli equipaggi della protezione civile e delle ambulanze non sono in grado di raggiungerli. Stamattina la “Palestine TV” ha riferito che la Protezione Civile ha annunciato l’uccisione di più di 45 membri dei suoi equipaggi dall’inizio della guerra.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

