Uccisi due giornalisti e tre operatori di Al-Jazeera a Gaza, Idf “Uno di loro era un terrorista”

ROMA (ITALPRESS) – Un attacco israeliano a Gaza City ha provocato la morte di due giornalisti di Al-Jazeera, Anas al-Sharif e Mohammed Qreiqeh, e di tre operatori, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa e Mohammed Noufal.

Lo ha annunciato l’emittente con sede in Qatar, che parla di un “raid mirato contro una tenda che ospitava giornalisti”. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver effettuato un raid che ha ucciso Anas al-Sharif, dicendo che era un “terrorista che operava sotto le spoglie di un giornalista”.

“Il terrorista Anas al-Sharif ha servito come leader di cellula nell’organizzazione terroristica di Hamas e ha avanzato piani per il lancio di razzi contro i civili israeliani e le forze delle Idf”, hanno detto i militari in una dichiarazione. Il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha condannato quello che ha descritto come un “crimine maledetto” di assassinio.

L’ufficio stampa del governo di Gaza gestito da Hamas ha detto che 237 giornalisti sono stati uccisi dall’inizio della guerra. Il Comitato per la protezione dei giornalisti ha affermato che almeno 186 giornalisti sono stati uccisi nel conflitto di Gaza.

