ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Un uomo di 61 anni ha accoltellato dentro casa la moglie di 53 anni a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 di quanto accaduto è stato il marito stesso, intorno alle 6 di questa mattina. Sono stati inutili i soccorsi da parte del personale sanitario, che è intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. adesso sul luogo dell’omicidio sono al lavoro i carabinieri, che attendono l’arrivo di un magistrato per le verifiche del caso. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma