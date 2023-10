FURCI SICULO (MESSINA) (ITALPRESS) – Ha ucciso oggi pomeriggio un poliziotto in pensione sparandogli con un fucile sul lungomare di Furci Siculo, vicino piazza Sacro Cuore, sulla riviera jonica messinese. Il killer è un commerciante di 57 anni e si è costituito presso la caserma dei Carabinieri di Roccalumera, dopo aver assassinato il 63enne Giuseppe Catania, avvicinandolo dalla sua auto e colpendolo con diversi spari, a distanza ravvicinata.

L’uomo avrebbe commesso l’omicidio per motivi personali e non legate all’attività di polizia svolta dalla vittima in precedenza nella Squadra Mobile di Messina.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

