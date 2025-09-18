UAE-ITA Defence Industry Forum, Fanara “Passo in avanti nel partenariato Italia-Emirati”

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “L’UAE-ITA Defence Industry Forum segna un ulteriore passo avanti nel partenariato strategico tra Italia ed Emirati, dopo la storica visita di Stato dello Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Italia lo scorso febbraio”: così l’Ambasciatore Lorenzo Fanara nel suo saluto di apertura.

“In quell’occasione Roma ha ospitato un Business Forum, che ha riunito oltre 200 aziende italiane ed emiratine attive in tutti i settori, compreso quello della difesa. L’iniziativa di oggi è un seguito di quel vertice ed un ulteriore tassello concreto, negli Emirati, della nostra strategia di diplomazia della crescita mirata a sostenere le esportazioni e lo sviluppo delle imprese italiane all’estero”, ha aggiunto l’Ambasciatore.

Promosso dai Ministeri della Difesa dei due Paesi e dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), l’UAE-ITA Defence Industry Forum è ospitato dal Tawazun Council for Defence Enablement, agenzia del governo emiratino competente per l’industria della difesa.

L’evento è co-presieduto dal Direttore esecutivo per la tecnologia e l’industria della difesa, Naseer Rashid Al Ali, e dal Direttore Nazionale per gli Armamenti italiano, Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani. Il programma comprende presentazioni di più di 50 aziende italiane ed emiratine e incontri per approfondire collaborazioni esistenti ed avviare nuove opportunità di esportazioni e partenariati industriali. Gli scambi commerciali bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno registrato una forte crescita negli ultimi tre anni, raggiungendo i 10 miliardi di euro nel 2024. Il primo semestre del 2025 ha confermato questa tendenza, con un ulteriore incremento del 19% delle esportazioni italiane nel mercato emiratino: nel primo semestre del 2025 hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro, raddoppiando di fatto il loro valore nel giro degli ultimi anni.

