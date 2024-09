STAVANGER (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Archiviata la roboante vittoria conquistata lo scorso giovedì contro San Marino, la Nazionale Under-21 guidata da Carmine Nunziata si trova ad affrontare un banco di prova estremamente importante nella lotta per la qualificazione agli Europei 2025 di categoria. Attualmente gli azzurrini hanno 18 punti in classifica e si trovano davanti all’Irlanda (16) e alla Norvegia (15), che però hanno una partita in meno. Alla luce della graduatoria del girone A, dunque, questa partita diventa un crocevia fondamentale per l’Italia, che dovrà assolutamente cercare di uscire con i tre punti dalla ostica trasferta scandinava di Stavanger, per poi focalizzarsi su un altro determinante scontro diretto contro l’Irlanda. Alla vigilia del confronto con la Norvegia, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha preso la parola in conferenza stampa, sottolineando le insidie del match: “Sicuramente aumentano le difficoltà, non è San Marino. E’ una squadra organizzata, ha dei buoni giocatori e lo ha dimostrato fino ad ora. Sarà una partita dura e difficile, da giocare come tutte le altre con intensità e voglia di raggiungere un obiettivo importante”.

Out Fazzini e Prati, ma ci sarà Baldanzi insieme a qualche possibile novità nell’undici iniziale: “Baldanzi è recuperato, Prati invece non ce la fa perchè il suo infortunio è più grave del previsto – ha detto Nunziata -. Fazzini ha già lasciato il ritiro a causa di un risentimento muscolare subito nella partita contro San Marino. Dispiace perchè erano due giocatori importanti, ma ce ne sono altri che, se chiamati in causa, faranno sicuramente bene. L’idea è di cambiare qualcosa rispetto a giovedì, valuteremo dopo la rifinitura. La squadra sta bene, le motivazioni per raggiungere l’obiettivo ti fanno dare sempre qualcosa in più”, ha concluso il ct degli azzurrini.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]