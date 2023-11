SEGRATE (ITALPRESS) – Tv Sorrisi e Canzoni ha premiato Antonio Ricci, l’inventore del Tapiro, con il Telegatto.

Il più ambito premio del mondo dello spettacolo è stato consegnato al creatore di Striscia la Notizia dal direttore di Sorrisi, Aldo Vitali, in occasione dei 35 anni della trasmissione: «Siamo molto contenti di festeggiare gli amici di Striscia, per questo anniversario speciale, con un Telegatto che si aggiunge alla già ricca e meritatissima collezione di Antonio Ricci, un protagonista assoluto del mondo della tv», ha detto Vitali durante la consegna.

La statuetta è stata consegnata all’ideatore del Tg satirico di Canale 5 all’interno degli studi Mediaset di Striscia a Cologno Monzese, dove si trova anche il museo della trasmissione che raccoglie tantissimi cimeli e documenti, la collezione di Tapiri speciali e, alle pareti, le querele (tutte senza danni) che ha ricevuto in questi 35 anni.

