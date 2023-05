ROMA (ITALPRESS) – Piazza di Siena è pronta ad accogliere i più grandi binomi del mondo in una tre giorni tutta dedicata al mondo dell’equitazione al suo massimo livello. Il “90° CSIO Piazza di Siena – Master d’Inzeo”, che si terrà dal 25 al 28 maggio a Villa Borghese, si annuncia come un’edizione da record con ben 82 iscritti – con l’inserimento del brasiliano Stephan de Freitas Barcha in extremis -, 201 cavalli presenti e ben 16 nazioni rappresentate che si contenderanno il montepremi da un milione di euro. “L’impegno per Piazza di Siena è importante come ogni anno, vogliamo dare la giusta immagine del mondo equestre cercando di trattare questo monumento che è Villa Borghese nella maniera più etica possibile”, le parole di Marco di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri nella conferenza stampa della vigilia. Una manifestazione che quest’anno ha un duplice valore: oltre al prestigioso concorso, infatti, l’edizione numero 90 di Piazza di Siena sarà fondamentale anche per prepararsi agli Europei di Milano che mettono in palio il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, vero grande obiettivo stagionale per l’Italia.”Contiamo sui nostri cavalieri che iniziano la strada che ci porterà a Milano con i campionati europei e che sarà la prima tappa di un percorso molto lungo. Agli Europei ci giochiamo gli ultimi 3 slot per il salto ostacoli alle Olimpiadi da cui manchiamo dal 2004, quello è un obiettivo molto importante per noi”, ha sottolineato il presidente Di Paola. L’occasione, quasi unica, per mettersi in mostra anche per i cavalieri italiani, guidati dal selezionatore Marco Porro che sottolinea, oltre all’importanza della posta in palio, anche la location unica rappresentata da Villa Borghese: “Piazza di Siena è sempre bellissima e quest’anno abbiamo tante novità come il campo gara allargato”, le sue parole. Tra i sicuri protagonisti anche Antonio Garofalo, cavaliere che quest’anno si presenta al via insieme al fratello Giampiero, prima coppia ‘in famiglià dai tempi dei D’Inzeo per l’Italia: “Questo momento è motivo di grande orgoglio e che ci dà una motivazione in più per far bene. E’ un concorso importante per noi e quest’anno anche di più perchè gareggio con mio fratello”, conclude il cavaliere azzurro, determinato a portare l’Italia ai massimi vertici dell’equitazione proprio nel concorso di casa.

