Tutto pronto a Piacenza per i Campionati italiani assoluti di scherma

PIACENZA (ITALPRESS) – “Una location spettacolare, degna di un grande evento quale è quello che sta per cominciare. Così come la scherma merita”. Con queste parole il quattro volte medagliato olimpico Gigi Samele ha presentato i campionati italiani assoluti individuali e a squadre di serie A1 “Piacenza 2025”, una parata di stelle della scherma a caccia degli ambitissimi tricolori a pochi giorni dagli Europei che gli azzurri disputeranno in casa, a Genova. “Ho vinto questo titolo quattro volte, sarà una gara bellissima e sono certo che il pubblico si divertirà”, ha detto lo sciabolatore delle Fiamme Gialle.

Il via con la sciabola, che sarà protagonista domani e venerdì, poi il fioretto nel weekend, infine la spada nelle ultime due giornate: per una settimana, fino al 10 giugno, il complesso fieristico Piacenza Expo (fino ai quarti di finale) e il PalaBanca (per le fasi finali) saranno il palcoscenico sontuoso di un grande spettacolo tecnico e agonistico, arricchito da un allestimento innovativo e suggestivo, tante iniziative, attivazioni e un pieno coinvolgimento del pubblico in un evento speciale.

“È un grande inizio per la mia presidenza, in una venue degna di un Campionato del Mondo, la scherma è uno spettacolo e questo luogo di gara esalterà il valore dei nostri atleti. Un grazie alla Regione Emilia Romagna che ha creduto moltissimo in questo evento e al Comune di Piacenza, che con tutto il territorio ci ha accolto come meglio non si poteva desiderare”, le parole del presidente federale Luigi Mazzone.

“Per la città di Piacenza, City Partner della Federscherma, è un onore essere per la prima volta nella storia è sede degli Assoluti nel 70° anniversario del Circolo Pettorelli presieduto da Alessandro Bossalini”, ha detto l’assessore comunale allo sport Mario Dadati.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in Emilia-Romagna a una disciplina nobile che ha dato tante soddisfazioni all’Italia nelle competizioni internazionali più prestigiose – è invece il messaggio dell’assessore regionale a Sport, Turismo e Commercio, Roberta Frisoni – Gli Assoluti di scherma che si disputeranno a Piacenza quest’anno si aggiungono al calendario sportivo della Regione che sul fronte della scherma è ricco di eventi da Piacenza a Riccione. Il campionato assoluto celebra una realtà consolidata a Piacenza in questo ambito e rappresenta un evento importante non solo per i tanti appassionati, ma anche per il grande pubblico che siamo certi seguirà con partecipazione le giornate di gara. Un’occasione speciale per rilanciare ancora una volta la nostra Sport Valley e riaffermare il binomio indissolubile che lega lo sport al turismo. E un ringraziamento agli organizzatori e all’amministrazione comunale per aver contribuito alla realizzazione di questo evento”.

Elisabetta Curti, presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, per suggellare una partnership che vede protagonisti due eccellenze sportive ma non solo sportive, ha omaggiato nel corso della presentazione dell’evento tenutosi nel pomeriggio al PalabancaSport con la maglia ufficiale da gioco della squadra biancorossa, Mazzone e Samele, quattro volte medagliato olimpico e primo sciabolatore italiano della storia ad aver vinto due medaglie individuali in due edizioni consecutive dei Giochi con l’argento a Tokyo e bronzo a Parigi. Maglia da gioco che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza consegnerà anche nei prossimi giorni a tutti gli schermitori medagliati alle ultime Olimpiadi e ai vincitori del titolo italiano individuale di sciabola, fioretto e spada maschile e femminile. “Poter vivere una manifestazione importante come i Campionati Italiani Assoluti di scherma al PalabancaSport è solo un onore – le parole di Elisabetta Curti – In una sorta di staffetta, appena terminato il campionato di Super Lega che ci ha visto protagonisti, cogliamo l’opportunità di regalare ancora grandi emozioni a Piacenza, in quello che da sempre rappresenta non solo per noi il Tempio dello Sport ai massimi livelli. Al PalabancaSport si respireranno ancora tanto sano spettacolo e competizione e ci auguriamo che il pubblico piacentino e non ci raggiunga numeroso per assaporare tante altre giornate di grande sport”. “Voglio ringraziare personalmente per la loro presenza il Presidente della Federazione Italiana Scherma, i tanti medagliati olimpici e i nuovi campioni italiani regalando loro la nostra maglia ufficiale del Club Gas Sales Bluenergy Piacenza volley”, ha concluso.

Mazzone, dal canto suo, ha ribadito che “è un grande piacere per tutta la scherma italiana vivere questi Assoluti 2025 nel segno di un connubio sportivo tra eccellenze dell’agonismo e non solo. La Federazione ringrazia la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per aver sposato e sostenuto i nostri massimi Campionati individuali e a squadre e aver inteso, con questa partnership, rendere ancor più autentico una ideale trasformazione, per una settimana, della casa dei lupi biancorossi della pallavolo a teatro del meglio della scherma italiana”.

“È un onore ricevere la maglietta della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e sarà bellissimo tirare in questa location in cui si respira sport di altissimo livello – ha aggiunto Samele – Un grande palcoscenico che i Campionati Italiani Assoluti di scherma meritano, in cui potranno essere esaltati il fascino e la bellezza della nostra disciplina”.

Dodici gli scudetti che saranno assegnati nelle sei giornate di competizioni: sei titoli individuali e sei titoli a squadre di Serie A1, per uno spettacolo sportivo di altissimo livello. In pedana, infatti, i medagliati della scherma italiana agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 sfideranno tante nuove promesse del movimento, il tutto a pochi giorni dagli Europei di Genova 2025.

Questa 106^ edizione dei Tricolori dei “big” della scherma italiana vedrà tutte le fasi finali trasmesse in diretta su Rai Sport, dalle ore 17.30, ma capillare sarà anche la copertura dei turni precedenti con otto pedane in live streaming sui canali FIS. Si comincia domani, con la sciabola individuale maschile e femminile.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).