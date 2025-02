ROMA (ITALPRESS) – Domenica a Londra si terrà un incontro di un gruppo di leader dell’Unione Europea con il governo del Regno Unito in vista di un piano per la difesa comune. Lo ha annunciato il primo ministro polacco Donald Tusk, dopo il bilaterale con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tusk si è detto convinto che “l’Unione Europea sarà veramente unita sulla questione dell’Ucraina”.

Secondo quanto si apprende il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare al vertice, ma fonti italiane sottolineano comunque che la riunione non è stata ancora convocata in via ufficiale, e che sono in corso interlocuzioni tra i leader.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).