Turista ebreo aggredito a Roma, denunciato un 31enne algerino

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Roma un algerino di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che insieme ad altre persone ancora non identificate avrebbe aggredito in due occasioni un turista francese di religione ebraica. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata dalla vittima delle aggressioni, un 22enne. Ha riferito ai carabinieri di essere stato preso di mira in due occasioni distinte mentre passeggiava nel centro storico, indossando la kippah, la prima il 7 agosto e la seconda il giorno dopo. Nella prima occasione il giovane è stato colpito al volto con uno spray urticante, nella seconda è stato preso a calci. Proseguono le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità degli altri componenti del gruppo.

LA RUSSA “GRAVE AGGRESSIONE A TURISTA FRANCESE EBREO”

“Piena e convinta solidarietà al giovane turista francese di religione ebraica aggredito nel centro di Roma perché indossava la kippah. Si tratta di un gravissimo episodio di antisemitismo, che condanno con assoluta fermezza. È inaccettabile che si venga aggrediti, insultati o intimiditi per la propria fede, per la propria identità o per un simbolo religioso. La kippah non può e non deve diventare un motivo per avere paura di camminare liberamente per le strade di una città. Trovo condivisibile, infine, l’auspicio della Comunità ebraica di Roma affinché, di fronte a tali episodi, non vi sia una crescente indifferenza da parte dell’opinione pubblica. Mai assuefarci a episodi di questo genere: l’antisemitismo non può diventare una normalità da accettare o tollerare, ma deve essere sempre riconosciuto, condannato e contrastato con fermezza”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

SCHLEIN “VILE E INTOLLERABILE AGGRESSIONE A TURISTA FRANCESE EBREO”

“L’aggressione contro il giovane turista francese nel centro di Roma perché indossava la kippah, è un atto vile e intollerabile che va condannato fermamente. Al ragazzo aggredito va la nostra solidarietà. L’antisemitismo va riconosciuto e contrastato con fermezza. Nessuna causa può essere usata come pretesto per agire violenza e intolleranza. Roma e l’Italia devono essere luoghi in cui ciascuno possa vivere liberamente la propria identità e la propria fede senza avere paura”. Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

GASPARRI “APPROVARE SUBITO NUOVA LEGGE”

“A Roma aggredito un turista ebreo solo perché portava la kippah. Protagonista di questo ulteriore episodio di antisemitismo un algerino. Bisogna approvare subito la nuova legge sull’antisemitismo. Chi fa resistenza è un’ipocrita e di fatto sta dalla parte di chi minimizza gli episodi che si stanno moltiplicando nel nostro Paese”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa di Palazzo Madama.

MOLLICONE “AGGRESSIONE A TURISTA CON KIPPAH FATTO GRAVE”

“L’aggressione ai danni del ventiduenne colpito solo perché indossava la kippah è un atto indegno e privo di qualunque giustificazione. Purtroppo, episodi come questo dimostrano nei fatti che gran parte di quel che viene definito ‘antisionismo’ da certi ambienti politici non è altro che il solito, antico antisemitismo. Al giovane va la mia vicinanza: contro ogni matrice di intolleranza e violenza religiosa non arretreremo di un millimetro”. Lo dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera.

– foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).