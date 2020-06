ROMA (ITALPRESS) – “Avere una regione a bassissima circolazione virale è senz’altro un valore aggiunto nella scelta del turista verso la destinazione, ma dobbiamo tener conto che siamo ancora in pandemia e molti mercati sono ancora chiusi. La Spagna riaprirà solamente il 1° luglio, altre realtà il 15 luglio: c’è una domanda debole a livello globale, un affievolimento rispetto all’annata precedente”. Lo ha detto Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, ai microfoni di “Centocittà” su Radio1 Rai. “Il caro traghetti purtroppo è un nodo storico della vicenda turistica della Sardegna. Ciclicamente – ha aggiunto – si ripropone questo tema, prima era sostenuto dagli aumenti del costo del carburante, ma quest’anno non c’è stato un aumento del prezzo del brent. Ho convocato per venerdì le cinque compagnie marittime che gestiscono il servizio di collegamento con la Sardegna, per comprendere per quale motivo ci sia un inasprimento delle tariffe”, ha concluso il governatore.

(ITALPRESS).