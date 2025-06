Turismo, Santanché “Per questa estate previsione di spesa di 40 mld”

ROMA (ITALPRESS) - "Al di là della presenza dei turisti, che comunque è in crescita di circa un 3% per l'estate 2025, soprattutto stranieri, mi interessa la spesa, noi abbiamo una previsione, tra i pagamenti digitali, reali, al netto dell'inflazione, di circa 40 miliardi. Questo è un dato che ci conforta molto per la crescita del Pil e per la crescita per gli operatori del turismo, che secondo me avranno un'estate prospera davanti". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione delle nuove funzionalità e dati della banca dati strutture ricettive. xc3/mca2/sat