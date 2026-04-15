Calenda “Clamoroso che solo ora si riconosca che Trump sia un pericolo”

Calenda “Clamoroso che solo ora si riconosca che Trump sia un pericolo”

MILANO (ITALPRESS) - "Penso che Trump sia il più grande rischio per la pace, la stabilità e l'economia mondiale. Il fatto che si arrivi a riconoscerlo solo ora è un ritardo clamoroso". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, commentando le dichiarazioni di ieri di Trump su Meloni, a margine della presentazione del suo libro. xm4/ads/mca2