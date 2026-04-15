Home Video News Cronaca Foggia, omicidio personal trainer: al Tg1 il video del presunto killer
Foggia, omicidio personal trainer: al Tg1 il video del presunto killer
FOGGIA (ITALPRESS) - Dopo l'omicidio del personal trainer a Foggia, le indagini si concentrano su un uomo ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Il video, diffuso dal Tg1, mostra una persona in sella a una bici e con il cappuccio in testa. Il volto non si riconosce. Passano pochi secondi e poi sparisce dall'inquadratura. mgg/mca2 (Fonte video: Tg1)