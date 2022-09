CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono immagini che trasmettono forti emozioni, adatte a promuovere l’immagine della Sardegna nel mondo. Un prodotto eccezionale, tutto sardo, che mette al centro, come nel programma della Giunta regionale, l’identità profonda della nostra terra”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, che in rappresentanza del presidente Solinas ha presenziato, insieme all’assessore del Turismo, Gianni Chessa, alla presentazione, nella sala conferenze di “Sa Manifattura” a Cagliari, del video “Sardegna, un mondo straordinario”, realizzato nell’ambito della ‘Strategia promozionale 2023’. La strategia promozionale dello spot, che ha come testimonial l’attrice Caterina Murino e partirà entro l’anno, prevede la diffusione su televisioni internazionali (Cnn e Bbc international), su altre emittenti europee (Francia, Germania e Regno Unito), nei canali principali italiani e su alcune testate on line, cinque nazionali e dieci estere (almeno tre negli Stati Uniti). Con un’azione di social media marketing nei canali della Regione si prevedono almeno 5 milioni di impression. Infine, sono programmati annunci nelle pagine del “New York Times” e pannelli digitali a Berlino, Londra, New York e Parigi.

“Puntiamo all’affermazione del ‘marchio Sardegnà e grazie alle nostre qualità identitarie possiamo consolidarci nel mercato internazionale del turismo. La strategia che punta alla promozione di cultura, bellezze naturali, tradizioni ed enogastronomia è certamente quella giusta”, ha aggiunto l’assessore Zedda.

“Uno spot di promozione turistica che punta a confermare la Sardegna tra le mete turistiche maggiormente apprezzate – ha aggiunto l’assessore Chessa – Soprattutto, tende a valorizzare le numerose opportunità per attirare flussi turistici nei mesi di spalla. Lo spot andrà in giro per il mondo, in particolare verrà pubblicizzato negli Stati Uniti attraverso diversi media. Un mercato importante (nell’Isola arriva almeno il 18% dei turisti americani presenti in Italia) con buone possibilità di crescita e che è uno dei prossimi obiettivi della programmazione regionale. Stiamo mantenendo fede agli impegni programmatici e non ci siamo fermati neanche durante la pandemia, tanto da determinare una crescita del Pil derivato dal turismo, grazie anche ad una ricca serie di grandi eventi sportivi. Una grande opportunità per andare oltre il mare, dopo anni nei quali la Sardegna si è adagiata troppo sul flusso turistico estivo che non conosce crisi. Ora puntiamo fortemente sulla destagionalizzazione e anche questo video contribuirà a presentare un’immagine invitante dell’Isola, puntando decisamente su storia, archeologia e tradizioni”.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

