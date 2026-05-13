Un’auto si ribalta nell’Oristanese, due anziani feriti

ORISTANO (ITALPRESS) – Brutto incidente con due feriti a Busachi, nell’Oristanese. Intorno a mezzogiorno, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente accaduto in via Brigata Sassari. Una coppia di anziani, a bordo di una Fiat Panda, ha urtato una Fiat Grande Punto, ribaltandosi. Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Abbasanta che ha messo in sicurezza il veicolo.

I due anziani sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati al Pronto soccorso da due autoambulanze. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e il chiarimento della dinamica dell’incidente.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).